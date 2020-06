Jovem é baleado no dedo em avenida de Manaus

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM – Davi dos Santos, 23, foi baleado com dois tiros na madrugada desta quarta-feira (10), na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi atingida com um tiro de raspão no dedo e outro na panturrilha por homens em um carro preto. Ele foi socorrido por populares e levado para o hospital Platão Araújo e liberado em seguida.