Homem é baleado após tentar trocar tiros com a polícia em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado por João Queiroz Braga, 23, foi preso, no início da manhã desta segunda-feira (22), por posse ilegal de arma arma de fogo, na esquina da rua 34 com a rua 11, do bairro Mutirão, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, durante a prisão do suspeito, o mesmo chegou a trocar tiros com a polícia, que revidou para se defender. João acabou sendo atingido com um tiro nas costelas.

Conforme a polícia, a guarnição recebeu denúncia aninônima via linha direta, informando que um homem estaria na rua 34, intimidando os moradores. Ainda segundo a denúncia, o indivíduo estava bastante alterado e, com isso, fazia vários disparos de arma de fogo para o alto, assustando a vizinhança.

Uma viatura da 27ª Cicom foi enviada até o local, onde um suspeito, com as mesmas características repassadas pela denúncia, foi identificado. Ao ver a viatura, João apontou a arma caseira em direção aos policiais. Mas antes de apertar o gatilho, os policiais conseguiram conter a ação atirando contra o suspeito.

Ele foi preso com um simulacro de arma de fogo. O suspeito ainda foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para receber atendimento médico no Hospital João Lúcio. Assim que receber alta, ele será encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).