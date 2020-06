Homem é baleado durante manifestação contra o racismo nos Estados Unidos

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - Um homem de 27 anos foi baleado durante ima manifestação antirracista ocorrida na noite desse domingo (7), na cidade de Seattle, em Washington, nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa local, imagens de uma câmera d mostraram o momento em que o atirador chega em um carro, desce armado com uma pistola e se mistura a multidão.

Minutos depois, a vítima cai no chão atingida com um disparo no braço. Ela foi socorrida e encaminhada a um hospital próximo. Mas a confusão não parou por aí, também houve confronto entre os manifestantes e a polícia que usou gás de pimenta e granadas para repreender o movimento.

A população criticou e a polícia se defendeu dizendo que os jovens que participavam do ato arremessaram objetos contra eles e usaram laser para ofuscar os olhos dos agentes.