Descontrolado, suposto policial abre fogo contra grupo e deixa homem baleado em Manaus

Manaus/AM - Um homem que teria se identificado como policial civil, foi flagrado na manhã desse domingo (24), atirando contra um grupo de pessoas no bairro Tarumã, na Zona Oeste. Uma pessoa foi atingida gravemente na perna e está internada em um hospital.

Segundo a polícia, o homem teria se descontrolado ao achar que a chave do carro dele teria sido roubado em um posto de gasolina. Descontrolado, ele sacou uma arma, discutiu com um grupo de populares e atirou várias vezes para cima. Um dos tiros acertou a coxa de um homem e por pouco não atingiu a veia femoral dele.

Após confusão, uma mulher que o acompanhava encontrou a chave do veículo e os dois fugiram do local. Um policial que estava no posto decidiu perseguir o homem e tentou fazê-lo parar atirando contra o pneu do carro dele.

A fuga prosseguiu até o bairro Santa Etelvina, mas o atirador conseguiu escapar. Ao saber por meio de WhatsApp que o ação teria sido filmada e que estava procurado pela polícia, o fugitivo se apresentou no 19º DIP com um advogado e após prestar depoimento, foi liberado.