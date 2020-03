Atraído para armadilha, jovem é baleado pelo próprio amigo em ramal de Manaus

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - Luis Fernando Maia Malheiro, 21, foi encontrado baleado nessa quinta-feira (19), no Ramal do Beré, na entrada de um balneário no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Na ocasião, o jovem teria sido atraído para uma emboscada.

A vítima estava agonizando com um tiro na coluna e foi levado às pressas para o Hospital João Lúcio. Lá ele informou a polícia que foi chamado para ir ao local com um amigo identificado apenas como Kaio.

Os dois chegaram ao local em um carro modelo Celta, de cor preta, por volta das 11h. Assim que desembarcaram, o amigo teria disparado contra ele e o abandonado para morrer no ramal.

Fernando foi socorrido por populares e encaminhado para o hospital em uma ambulância do Samu. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga a tentativa de homicídio.