Homem é preso após ser flagrado atirando da janela de apartamento

Um homem, identificado como Rafael Tomé, foi preso após ser flagrado atirando da janela de um apartamento em um condomínio de Itatiba, em São Paulo. Ele estava completamente bêbado e a polícia teve que arrombar a porta da casa dele para conseguir contê-lo.

A história começou quando vizinhos ouviram os disparos e acionaram a polícia ao ver Rafael armado disparando várias vezes em direção à rua. Uma viatura foi ao local e tentou fazer contato com o homem, mas ele se trancou e descontrolado negava se render.

Após 3h de tentativas de negociação, foi necessária a intervenção de uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) que escalou o prédio e derrubou a porta. No interior do apartamento Rafael estava com uma faca, uma arma e várias munições.

Garrafas de uísque e caixas de remédios também estavam próximos a ele. O irmão contou que o homem tinha feito uma cirurgia no rim na semana e estava com uma consulta de retorno agendada para essa quarta-feira (5), fato confirmado pela polícia.

Ele também estaria passando por problemas familiares e a suspeita é que ele tenha misturado os remédios com a bebida e por isso, teria surtado. Ele foi levado para o hospital, onde aguarda alta médica para seguir para a delegacia. Tomé não tinha porte de arma e a numeração da mesma estava raspada.