Com golpes de terçado, homem é encontrado morto atrás de campo de futebol em Manaus

Manaus/AM - O corpo de David Januário, 34, foi encontrado por volta das 10h, dessa segunda-feira (25), atrás de campo de futebol localizada no Conjunto Viver Melhor 2, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte.

Januário foi encontrado com vários golpes de terçados, em uma área de mata de uma região conhecida como Buritizal. A suposta arma do crime foi encontrada no local e deve ser recolhida pela polícia como prova no processo.

O homem que é morador do Conjunto estava desaparecido desde o último sábado (23), e a família já havia acionado a polícia que fez buscas no entorno nesse domingo (24), mas não teve sucesso.

Além dos golpes, uma corda no pescoço da vítima chamou a atenção dos peritos. O elemento indica que ele pode ter sido torturado antes de morrer. A remoção do corpo acontece nesse momento.

Segundo o delegado Guilherme Antoniazi, o crime pode estar atrelado a vingança, já que David teria discutido recentemente com um grupo de pessoas.