Em Manaus, homem é detido pela Rocam com revólver e drogas

Manaus/AM - Um homem armado foi detido por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano, por volta de 20h desta sexta-feira (21), durante patrulhamento pela zona sul da cidade.

A equipe, ao entrar na rua Nova Esperança, do Crespo, avistou o homem em atitude suspeita. Em abordagem, foram encontrados com ele um revólver calibre 32, com uma munição, duas munições de calibre .38, 231 trouxinhas de supostamente maconha tipo skunk, 347 trouxinhas de supostamente oxi, um tablete de supostamente cocaína, cinco porções médias de supostamente cocaína, duas porções médias de supostamente oxi e uma balança de precisão.



O suspeito foi conduzido junto com o material apreendido para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.