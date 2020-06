Com armas e mais de R$ 2,5 mil, homem é preso com carro roubado em Manaus

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM- Um homem foi preso nessa segunda-feira (8), ao ser flagrado com um carro roubado e R$ 2.750 de origem duvidosa. A prisão ocorreu no avenida Margarita do bairro Terra Nova, na Zona Norte.

A polícia conseguiu encontrar o suspeito após denúncia de que ele estaria armado circulando em um carro de placa PHK 3147. No momento da revista, os agentes acharam com ele o dinheiro, e dois revólveres: uma pistola 9 mm e um revólver calibre 38.

Também foi confirmado que o veículo havia sido roubado. O acusado foi detido e encaminhado para o 6º DIP, mas preferiu não contar como conseguiu o dinheiro e porque estava com as armas. O caso segue em investigação.