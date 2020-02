Em Manaus, homem morto em confronto com a PC liderava roubo de carros e desafiava polícia

Manaus/AM - Henok Silva Carvalho, 34, que morreu em uma troca de tiros com policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos ( DERFV,), no bairro Santa Luzia, na manhã de hoje (12), era líder de uma organização criminosa especializada em roubo de veículos na capital.

De acordo com a polícia, o homem respondia a vários processos criminais e costumava afrontar a polícia por meio de mensagens no Whatsapp. Ele chegou a usar a fotografia do Delegado da DERFV, Cícero Túlio no seu próprio perfil de Whatsapp, e mandava mensalmente mensagens desafiando o titular:

Ele já teria se envolvido em outro confronto com autoridades em outro do ano passado. Na ocasião, eles atiraram contra os policiais da Especializada, enquanto estavam a caminho de um roubo que tinha como alvo, um comerciante de calçados, no bairro Jorge Teixeira. Na oportunidade, ele estavam fazendo uso de um carro roubado que foi recuperado.

Outros comparsas da quadrilha de Henock foram presos em 2019. Michel de Souza Moraes, um dos seus comparsas, foi preso ano passado após manter seis pessoas de uma mesma família reféns na comunidade Fazendinha, bairro Cidade Nova.

Outro integrante da quadrilha do Henock foi preso também em novembro de 2019 após realizar diversos roubos de veículos e assaltos a estabelecimentos comerciais na cidade de Manaus.

A quadrilha era extremamente violenta, e a polícia acredita que o bando roubou pelo menos seis carros nos últimos meses.

Durante a troca de tiros dessa manhã (12), um policial da DERFV foi alvejado no colete e revidou aos disparos, atingindo o autor. Henock ainda chegou a ser socorrido ao SPA da zona sul, mas nao resistiu aos ferimentos. O policial deu entrada com trauma leve na região das costelas, mas passa bem.

