Suspeito de matar estudante estrangulada em Manaus é preso no Maranhão

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (05), a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em ação conjunta com policiais civis da Superintendência Estadual de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHHP), do estado do Maranhão, prendeu Michael Saboia de Souza, 19, em cumprimento a um mandado de prisão por suspeita de feminicídio, que teve como vítima a adolescente Heloísa Medeiros da Silva, que tinha 17 anos. A prisão do suspeito ocorreu no bairro Anjo da Guarda, em São Luís (MA).

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, a adolescente foi encontrada morta na madrugada do dia 15 de dezembro de 2019, na casa da avó do suspeito, situada na rua Miranda Leão, bairro Centro, zona sul da capital. Na ocasião, uma equipe da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi acionada pelo tio de Michael, que informou às autoridades que o indivíduo havia assassinado uma adolescente e teria abandonado o corpo naquele imóvel. A vítima estava com o corpo seminu, sinais de estrangulamento e indícios de tortura.

“Após tomarmos conhecimento do crime, iniciamos as diligências para localizar o infrator. Por meio de um intenso trabalho investigativo desta especializada, conseguimos obter a informação que Michael estaria morando em uma casa alugada, no bairro Anjo da Guarda, em São Luiz, no Maranhão. Sendo assim, entramos em contato com policiais civis daquele estado, informamos a localização do infrator, além de fornecemos todos os dados do mesmo e, na manhã desta sexta, obtivemos êxito na prisão do indivíduo”, informou Martins.

Michael irá responder por Feminicídio. O delegado Paulo Martins destacou que os trâmites para o recambiamento do infrator para Manaus estão sendo realizados.