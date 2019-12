Homem é executado a tiros enquanto ‘soltava papagaio’ em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Oséias Pereira, 26, foi morto a tiros na noite de domingo (29), enquanto brincava de papagaio em uma rua do bairro Novo Aleixo, zona Leste.

Segundo a polícia, dois homens em um carro preto se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos contra ele, que chegou a ser levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas morreu momentos depois.

A polícia acredita que a morte do homem tenha ligação com a guerra entre facções que ocorre no Estado.