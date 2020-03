Homem é morto durante operação para desarticular ponto de tráfico em Manaus

As agressões a jornalistas em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Thiago Oliveira dos Santos, de 27 anos, morreu na noite desta terça-feira em um hospital da cidade (10) após ter sido baleado em um suposto confronto com a polícia, ocorrido no fim da tarde. O fato aconteceu na rua C2, do Conjunto Águas Claras, bairro do Novo Aleixo, em Manaus.

Segundo informações, uma equipe da Polícia Civil com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) estavam realizando uma operação para estourar uma boca de fumo, quando teriam entrado na casa denunciada, e segundo a polícia, foram recebidos a tiros por homem, que acabou sendo baleado pelos agentes de segurança.

A vítima baleada foi levada para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, mas n!ãi resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar.

Uma mulher, um homem e um menor de idade que estavam na casa, foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos.