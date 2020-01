Bairros de Manaus poderão ficar sem abastecimento de água esta semana; veja

A Águas de Manaus informou em suas redes sociais que alguns bairros de Manaus poderão apresentar oscilação no abastecimento na quarta-feira (15), devido obras de interligação na rede de água.

Os locais atingidos serão São Jorge, Vila da Prata e conjuntos Vitória Régia e Jardim dos Barés, todos na Zona Oeste da capital.

De acordo com a empresa o serviço é necessário para obras de interligação de rede de água na Rua Padre Severo, Rua São Pedro, Rua Nova e Rua Jardim Botânico, e o serviço das obras está previsto para acabar até às 13h da quarta com a normalidade do fornecimento de água estabilizado somente na madrugada de quinta, 15.