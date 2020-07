Grupo suspeito de estelionato é preso em Manaus

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - Edson Pereira da Silva, 53, Alcenir Junior Pereira da Silva, 31, Marcio Barbosa Torres, 44 e Daniel Lima Reis, 34 anos foram presos suspeitos de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa, nesta segunda-feira (27), rua Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital.

De acordo com informações da equipe de investigação do 7° Distrito Integrado de Polícia, Marcio e Daniel usaram Edson e Alcenir como ‘laranjas’ para alterar o contrato social de uma empresa, com capital social de 4,5 milhões.

Após a alteração no Cartório e na Junta Comercial do Amazonas (JUCEA), os dois assinaram vários documentos e procurações repassando ‘poderes’ a terceiros. O grupo tentou movimentar as contas bancárias da empresa e foi preso pela polícia.

Os suspeitos foram conduzidos para o Centro de Recebimento e Triagem (CRT) e ficaram à disposição da Justiça.