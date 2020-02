Homem se enfurece e mata vizinho que estava vestido com sua roupa em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 25 anos foi assassinado a facadas no fim da tarde desta segunda-feira (24) pelo próprio vizinho. O caso aconteceu na rua Londres, do bairro do Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

A vítima foi identificada pela polícia como José Lima Jr, que segundo a 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homicídio foi resultado de uma briga banal entra vizinhos: uma peça de roupa.

O suspeito do crime teria se irritado ao ver a vítima vestida com sua roupa, e lhe desferiu facadas. José chegou a ser socorrido e levado para um hospital na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo que deu estrada na unidade de saúde.

Ainda segundo a polícia, o suspeito do crime foi preso e levado para a delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.