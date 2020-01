A Grande Família apresenta feijoada 'Orgulho Manauara' com Gilsinho da Portela em Manaus

Manaus/Am - A escola de Samba A Grande Familia, a "Gigante da Zona Leste" apresenta no domingo, dia 2 de fevereiro a partir das 12 horas, na quadra da agremiação localizada na Rua Careiro, bairro São José Operário I, a feijoada "Orgulho Manauara".

Entre as atrações deste grande evento está Gilsinho, intérprete da Portela que volta a cidade para apresentação única, revivendo os melhores pagodes e sambas enredo de sua carreira.

A festa também vai contar com a apresentação do grupo de pagode Vem K sambar, Herlon "A fera do Banjo", Sandro Maxx e Caçula Show e bateria Puro Sentimento.

Os Ingressos estão a venda nas lojas Acesso Celular Sao Jose e Shopping Manauara, na quadra da escola ou com entregas pelo telefone 99132-6610.