Em Manaus, homem que apareceu em vídeo agredindo travesti e mulheres é identificado

Manaus/AM - Lucas Almeida Miranda, conhecido como ‘Gordinho’, suspeito de agredir brutalmente uma travesti e duas mulheres está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas. O caso ocorreu domingo (21), em uma avenida na zona Norte da capital.

O suspeito já chegou a ser preso, de acordo com a polícia. O motorista do carro que aparece no vídeo se apresentou na delegacia, hoje, e foi liberado após assinar um Termo de Circunstanciado de Ocorrência.