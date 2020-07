Homem que viralizou na web morre após ter corpo queimado

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

José Ricardo Fernandes Ribeiro, de 44 anos, morreu durante um incêndio em sua própria casa. O desastre aconteceu no sábado (11), em Aparecida de Goiânia, em Goiás, e a vítima foi encaminhada ao hospital com 80% do corpo queimado, mas não resistiu e morreu neste domingo (12).

O homem ficou conhecido após desabafar na internet dizendo que estava velando sozinho o corpo da mãe, em 2019. Na época, a publicação teve mais de 300 mil curtidas nas redes sociais e uma vaquinha online de R$ 30 mil foi realizada para ajudar o homem que tinha doença renal crônica.

De acordo com o Sistema Globo, o vizinho percebeu o fogo na quitinete onde José Ricardo morava e ao entrar no imóvel, se deparou com o corpo do homem queimando, quando acionou o Corpo de Bombeiros. A polícia acredita que se trata de latrocínio, roubo seguido de morte, já que pertences de José Ricardo foram levados da casa, mas que deve continuar as investigações.