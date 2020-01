Grávida escreve nome do suspeito com o próprio sangue antes de morrer

Uma mulher grávida identificada por Luciane Maria de Souza, 38, que foi morta na noite da última segunda-feira (20), em Anápolis, Goiás, conseguiu escrever o nome do suspeito com o próprio sangue antes de morrer. O caso aconteceu no Jardim Alexandrina. A vítima estava grávida de sete meses.

Segundo o UOL, a Polícia Militar informou que a vítima foi atingida no facadas no pescoço, quando estava dentro de casa. Ela conseguiu andar por cerca de 40 metros até uma lanchonete. No local, ela escreveu o nome do suspeito em uma das mesas do estabelecimento.

O resgate chegou a ser chamado, mas a vítima não resistiu e morreu no local. O bebê também morreu.

O suspeito, que tem 31 anos, foi preso. De acordo com a PM, o homem estava com marcas de arranhões no pescoço e tinha vestígios de sangue na perna e pés.