Prisão de Givancir Oliveira é revertida para preventiva em Manaus

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - A prisão do presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, foi revertida para preventiva em Manaus, nesta terça-feira (31). O processo corre em segredo de Justiça e mais detalhes sobre o pedido de reversão da prisão não foram divulgados.

Givancir está preso desde o dia 2 de março suspeito de participação no homicídio de Bruno Guimarães, 24, e da tentativa de assassinato de um de seus ex-funcionários em Iranduba. A data do crime foi no dia 29 de fevereiro.

O juiz de direito Carlos Jardim da Silva, da 2ª Vara da Comarca de Iranduba decretou a prisão temporária de Givancir Oliveira por 30 dias. O prazo iria expirar nesta semana. Com a reversão para a prisão preventiva