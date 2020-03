Homem é assassinado no Amazonas e família acusa presidente do Sindicato dos Rodoviários

Manaus/AM - Bruno de Freitas Guimarães foi assassinado na noite deste sábado (29), no município de Iranduba, interior do Amazonas. A família acusa o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, de ter cometido o crime. O Portal tentou contato com Givancir, mas sem êxito. Amigos do presidente do Sindicato dos Rodoviários, que pediram para não terem os nomes revelados, disseram que Givancir “não mataria uma mosca” e que a acusação do irmão da vítima é falsa .

A Denúncia

Segundo a família da vítima, Bruno teria ido de moto levar o primo Delisson, ex-funcionário de Givancir, para receber o pagamento da rescisão. Ao chegarem na casa dele, patrão e ex-funcionário teriam discutido e Delisson teria ido embora na moto com Bruno. Porém, Givancir e três homens não identificados, segundo relatos da testemunha, começaram uma perseguição em um carro.

Delisson afirmou que o presidente do rodoviários sacou uma arma e mesmo após súplica, ele atirou contra a dupla. Bruno acabou morrendo no local e o ex-funcionário de Givancir foi encaminhado ferido a um hospital de Manaus para atendimento médico.

A polícia militar de Iranduba confirma que Delisson deu essa versão, porém ninguém foi preso em flagrante e Givancir não estava no local para prestar depoimento. A Polícia Civil vai investigar o caso.