George Floyd tinha sido infectado pelo coronavírus, revela autópsia

George Floyd havia sido contaminado pelo novo coronavírus e chegou a receber o diagnostico da doença no dia 3 de abril, revelou a autópsia, segundo o jornal O Globo.

Ainda segundo a publicação, não há evidências de que o vírus tenha contribuído para sua morte. A autópsia mostrou também que ele tinha uma doença cardíaca e um histórico de problemas com pressão alta, além disso, foram encontrados vestígios moderados de metanfetamina e fentanil.

A matéria do jornal informa que um dos médicos legistas, que realizou uma autópsia particular para a família do ex-segurança, disse em entrevista ao jornal New York Times que as autoridades do condado não haviam falado sobre o teste positivo de Covid da vítima.

Ambas as autópsias, oficial e da família, constataram que Floyd morreu devido à pressão sobre seu pescoço pelo policial Derek Chauvin.