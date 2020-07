Ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos é transferido para a reserva

Wilson Lima e a teoria do nada

Luiz Eduardo Ramos foi transferido para a reserva remunerada. A decisão foi publicada na madrugada desta quinta-feira (16) do Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o Sistema Globo, já era uma vontade do general migrar para a reserva e vinha mantendo um diálogo com o presidente Bolsonaro sobre se dedicar mais à articulação política do governo, pela qual negocia com partidos políticos.

Ramos foi para a Secretaria de Governo no lugar de Carlos Alberto dos Santos Cruz, general de reserva do Exército, que deixou o cargo no dia 13 de junho.