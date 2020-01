Saiba como gelar bebidas de um jeito mais rápido

Em alguma situação na vida você vai precisar que sua bebida gele mais rápido, seja pra matar a sede ou servir convidados em um evento. O site Guia da cozinha, preparou três truques para você resolver esse problema em poucos minutos.Veja:

1- Cooler com gelo

Esta é uma das saídas para quando a geladeira está abarrotada de travessas grandes com as comidas da ceia. E existe ainda um truque para que as bebidas gelem mais mais rápido: ainda vazio, jogue água morna no cooler e depois gelada, para dar um choque térmico. Logo em seguida, passe as bebidas na água gelada. Intercale camadas de gelo e bebidas dentro do cooler.

2- Gelo, sal e álcool

Outra maneira de gelar suas bebidas mais rápido é com o auxílio de sal e álcool, além gelo, claro. Para esta dica, vale usar um cooler ou uma caixa de isopor para acomodar as bebidas. Dentro do recipiente escolhido, coloque 500g de sal, 500ml de álcool e gelo. Mergulhe as bebidas e espere gelar.

Em contato direto com o gelo, o sal puxa o calor das pedras, que ficam ainda mais frias. O álcool faz o mesmo, o que diminui ainda mais a temperatura do recipiente. Em 5 minutos o seu isopor gela o que o freezer demoraria 15 minutos. É bem rápido que o resfriamento acontece, cerca de 5 minutos, fique de olho! Quando for beber, passe uma água nas bordas para tirar qualquer resto de álcool ou sal que possa ter ficado.

3- Papel toalha

O método mais rápido e fácil para gelar suas bebidas. Envolva a lata ou garrafa em um papel toalha e molhe com água. Em seguida, coloque no freezer e espere de 10 a 15 minutos. Depois é só saborear sua bebida geladinha.