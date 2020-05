Quarteto é preso ao furtar desodorantes e produtos de duas drogarias em Manaus

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Manaus/AM - Quatro pessoas, que não tiveram os nomes divulgados, foram detidas após furtar dezenas de produtos de duas drogarias na Zona Norte de Manaus, na noite de sexta-feira (29).

De acordo com a polícia, o quarteto foi capturado na avenida Francisco de Queiroz, no Manoa, durante patrulhamento de rotina. Durante a revista, os policiais encontraram dentro de uma mochila dezenas de produtos, entre eles: barbeadores, desodorantes, chinelos e pacotes de Vitamina C.

Os quatros suspeitos foram conduzidos ao 6º Distrito integrado de Polícia (DIP).