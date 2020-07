Suspeito de furtar mais de 10 celulares no Amazonas é preso

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/AM - Isaac da Silva dos Santos, 22, foi preso nesta quarta-feira (01) em cumprimento de mandado de prisão preventiva por furto qualificado, em Novo Airão.O suspeito é investigado pelo furto de 15 aparelhos celulares de uma loja de eletrônicos, ocorrido no dia oito de junho deste ano, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 18 mil.

Conforme o delegado Renato Simões, o crime ocorreu durante a madrugada daquele dia e, no momento da ação criminosa, Isaac, acompanhado de outro comparsa que já está sendo investigado pela polícia, invadiu o estabelecimento comercial, localizado no bairro Centro, naquele município, e subtraiu 15 aparelhos celulares e, em seguida, empreendeu fuga do local.

“Demos início às investigações e conseguimos identificar, por meio de testemunhas, Isaac como um dos infratores envolvidos no delito. Nesta quarta, ele compareceu ao prédio da 77ª DIP para prestar esclarecimentos, momento em que cumprimos a ordem judicial em nome dele. Ele também informou que os aparelhos celulares teriam sido levados para Manacapuru, porém ainda não foram recuperados”, detalhou o delegado.

O mandado de prisão preventiva em nome do indivíduo foi expedido no dia 26 de junho deste ano, pelo juiz Túlio de Oliveira Dorinho, da Vara Única da Comarca de Novo Airão.

Indiciamento - Encaminhado à delegacia, Isaac foi indiciado por furto qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer custodiado na carceragem da 77ª DIP e ficará à disposição da Justiça.