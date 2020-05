Funcionário é preso suspeito de instalar câmera escondida em banheiro feminino

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Um funcionário foi preso suspeito de instalar uma câmera escondida no banheiro feminino para espiar as colegas de trabalho. O caso ocorreu neste sábado (9), no Mato Grosso.

De acordo com o site de notícias Globo, o objeto foi descoberto após uma funcionária perceber um vazamento de água na pia do banheiro e foi verificar. Ainda segundo a publicação, funcionário trabalhava na empresa cerca de 8 anos. A suspeita é que câmera tenha sido colocada há pouco mais de 20 dias.

Nas filmagens mostra o suspeito arrumando a câmera na direção do vaso sanitário. Ele foi preso.