Funcionário de restaurante é preso suspeito de furtar alimentos em Manaus

Manaus/AM - As equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) prenderam, em flagrante, na noite de quarta-feira (1º), por volta das 20h, um indivíduo identificado como Manoel Silva Campos, 39. O homem foi flagrado no momento em que furtava pacotes de frango do restaurante onde trabalhava, situado nas dependências de um shopping, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Especializada, os furtos cometidos por Manoel causaram um prejuízo de pelo menos R$ 8 mil ao estabelecimento. Em outras ocasiões, por exemplo, câmeras de segurança já tinham registrado o infrator subtraindo peças de carne bovina do local. As diligências em torno do caso iniciaram depois que os administradores do restaurante fizeram uma auditoria interna.

“Após constatarem que parte dos alimentos da despensa estava desaparecendo, sem que tivesse sido sequer preparada e vendida aos clientes, os administradores do restaurante acionaram a nossa equipe. Diante disso, iniciamos os procedimentos de investigações e conseguimos surpreender o funcionário em questão, no momento que ele estava em posse de quatro pacotes de frango, que haviam sido subtraídos do restaurante”, explicou Goes.

Segundo o titular da DERFD, por ser funcionário da empresa e ter acesso integral ao local onde eram armazenados os alimentos, Manoel recebeu voz de prisão e foi autuado, em flagrante, por furto qualificado com abuso de confiança.

Após os trâmites cabíveis na unidade policial, o indivíduo será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia via videoconferência.