Dupla é presa após atirar contra policiais em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (13), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia militar, eles estariam em atitude suspeita nas proximidades do Manauara shopping, quando os policiais os seguiram para fazer a abordagem. A dupla nao parou a e ao chegar no cruzamento entre as avenidas André Araújo e Paraíba, eles caíram. Ao serem abordados pelos policias, uma deles acabou atirando e tentaram empreender fuga, sem sucesso.

Ao serem presos, eles foram encaminhados ao 16º DIP para os procedimentos cabíveis.