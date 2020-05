Detento é flagrado ao tentar fugir pelo telhado de delegacia no Amazonas

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Manaus/AM - Dois detentos foram flagrados na madrugada desse domingo (3), enquanto tentava fugir da delegacia do município de Pauini, no interior do Amazonas.

Um deles foi capturado quando já estava na rua, o outro foi recapturado enquanto tentava sair pelo telhado da cadeia. A movimentação estranha chamou a atenção dos policiais e frustrou o plano da dupla.

Os fugitivos foram realocados nas celas e devem ser penalizados pela fuga.