Jovem que matou a namorada com tiro na cabeça é preso no Amazonas

Manaus/AM - Wendel Oliveira da Silva, 18, conhecido como “Olhão” e Vanderley Colares Pinheiro, 33, foram presos durante uma operação da Polícia Civil no município de Autazes, nessa quarta-feira (8). A dupla é suspeita de cometer homicídios na capital.

“Olhão”, segundo o delegado Paulo Martins, teria matado a própria namorada, uma jovem de 18 anos, com um tiro na cabeça por não aceitar o fim do relacionamento deles. O crime ocorreu no dia 21 de março deste ano na casa da vítima, no bairro Jorge Teixeira.

Vanderley, por sua vez, é suspeito de matar a facadas, Miramar Silva do Carmo, 34, após um desentendimento durante bebedeira em um quitinete localizado no bairro São José, na Zona Leste. O fato ocorreu no último dia 24 de junho.

Os investigadores conseguiram descobrir o rastro deles e o localizaram no município. Wendel foi preso em uma casa no bairro Cidade Nova e Pinheiro em um sítio na AM-254. Este último já tinha um plano de fuga montado e tentou escapar ao perceber a chegada da polícia, mas acabou detido.

Wendel estava trabalhando em uma oficina de Autazes e usava um nome falso. Ele já tinha outras passagens pela polícia quando ainda era menor de idade e teria inclusive perdido uma arma durante fuga após um assalto.

Os dois foram trazidos para Manaus e devem passar por audiência de custódia por videoconferência.