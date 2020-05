Detentos tentam fugir por buraco em parede de cela, mas são flagrados no Amazonas

Os vilões da pátria amada

Manaus/AM - Seis detentos da Unidade Prisional de Maués, tentaram fugir do local na madrugada dessa sexta-feira (29). Eles fizeram um buraco na parede de uma das celas, mas antes que pudessem terminá-lo foram flagrados por PM que estava na guarita.

Os agentes e o diretor do presídio foram até a Cela Disciplinar, onde estava o grupo e encontrou com eles dois estoques feitos com pedaços de barra de ferro e uma faca artesanal.

Os internos foram removidos do espaço e realocados em outros pavilhões. Além de ter os planos de fuga frustrados, eles ainda devem receber punições.