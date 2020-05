Após 17 anos fugindo, vigilante suspeito de matar sargento da PM é preso

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Manaus/AM - O vigilante Francisco Ivonaldo Lima, suspeito de participar do assassinato de um policial no litoral de São Paulo, foi preso 17 anos depois do crime. A prisão ocorreu na última sexta-feira (15), mas só foi divulgada hoje (17), pela polícia do estado.

De acordo com informações do sistema Globo de informações, Francisco vivia escondido e usava nome falso para evitar ser reconhecido. Mas a longa chegou ao fim quando ele foi abordado durante patrulhamento de rotina na rua Visconde de Tamandaré, em São Bernardo do Campo.

Ele ainda tentou apresentar a CNH do irmão, mas acabou sendo descoberto durante conferência. Ivolnado ainda tentou subornar os policias para evitar a prisão, mas não deu certo.

Lima teria participado da morte do sargento da Polícia Militar Edvaldo Fogaça em 2003. Na ocasião, ele estava junto com outros três homens em um bar onde também estava o sargento.

Em dado momento, houve uma discussão entre eles e as partes deram início a um tiroteio. Fogaça acabou levando dois tiros e morreu enquanto recebia atendimento em um hospital.

Todos os envolvidos foram presos e já estão até nas ruas, apenas o vigilante continuava foragido. O advogado dele nega que o cliente estivesse no local na hora do crime. O homem vai responder agora pela morte do sargento, por falsidade ideológica e pela tentativa de suborno.