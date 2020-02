Jogador de futebol é suspenso por cinco anos após morder pênis do adversário

Um jogador de futebol levou uma forte punição na França e vai ficar cinco anos sem pisar nos gramados após ter mordido o pênis de um adversário. O caso aconteceu em 17 de novembro de 2019 após a partida entre os times Terville e Soetrich por uma liga local, segundo informações do jornal "Daily Mail".

Após a partida, dois jogadores começaram a brigar e ao tentar parar as agressões entre um colega de equipe e um adversário, o atleta do Terville teria levado uma mordida no pênis e precisado levar cerca de 10 pontos, além de ser obrigado a tirar alguns dias de folga no trabalho.

O comitê disciplinar do campeonato analisou o caso, considerou que a culpa era "mais ou menos compartilhada ", suspendeu por cinco anos o agressor e, pasmem, puniu a vítima, que quase teve o órgão reprodutor arrancado, com seis meses de suspensão. Além de multa de 200 euros para cada time.

A partida terminou em um empate em 1 x 1, o que teria dado ao Terville o primeiro ponto da temporada, mas eles foram punidos com dois pontos de penalidade por não cumprirem suas obrigações de segurança como anfitriões e pela falta de reação de funcionários do clube quando a luta começou.