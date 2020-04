Com extensas fichas criminais, traficante e 'cliente' são presos em Manaus

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM- Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (8) no momento em que iam negociar meio quilo de droga na Zona Leste de Manaus. De acordo com a Força Tática, um homem identificado como S.F, de 31 anos, que já possui quatro passagens na polícia por tráfico, foi encontrado com meio quilo de oxi durante uma a abordagem na rua 3 da comunidade Santa Inês. Ele confessou a polícia que entregaria para um 'cliente' na avenida Itaúba. Os policiais foram então até o local e encontraram o comprador da droga, que possuía algumas trouxinhas no veículo. Em consulta ao sistema judiciário, descobriu-se que o homem já tem passagens por homicídio e tráfico, além de já ter participado de fuga em presídio. Os suspeitos foram apresentados no 14ºDIP, onde foi formalizado o Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo crime de Tráfico de Drogas.