É oficial: Globo confirma reprise de ‘A Força do Querer’ e bate martelo sobre 'Amor de Mãe'

A Globo confirmou nesta sexta (17) que a novela “A Força do Querer” vai substituir “Fina Estampa”. A emissora negou a informação do “Notícias da TV” de que as gravações de “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder” sejam retomadas.

Segundo a emissora, as novelas só voltaram em 2021. Até lá, “A Força do Querer” será reprisada após o fim de “Fina Estampa”.

“A retomada das gravações das novelas segue em discussão, acompanhando a evolução das questões sanitárias, para que todas as medidas previstas sejam colocadas em prática, para resguardar os profissionais envolvidos com responsabilidade e segurança”, informou a emissora em nota.