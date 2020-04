BBB20: Prior deixa escapar que médico supostamente deu dicas a ele e Flay e revolta internautas

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Acaba de surgir uma nova polêmica no BBB20 nesta terça-feira (31), em plena noite de eliminação. Internautas estão revoltados com a produção do reality show após supostamente ter acontecido um favorecimento a Prior - que junto com Manu protagoniza o recorde histórico de votações do programa.

Prior e Flay recebem dicas do médico no confessionário... PARABÉNS @BONINHO usem como estímulo para eliminar o Prior! #ForaPrior #FicaManu pic.twitter.com/mJYONrzRS5 — Portal RBD (@PortalRBD) April 1, 2020

Segundo internautas, o arquiteto teria deixado escapar no pay per view que recebeu "dicas" do médico que atendeu a ele e Flay no Confessionário. "Pare, respire, tome uma água", disse Flayslane. "Ele me deu um monte de dicas aqui… nossa, sensacional! Sensacional, sério mesmo", afirmou Prior, enquanto Flayslane continuava: "Parece que tava assitindo toda hora".

Em seguida, Prior pareceu ter ouvido alguma bronca: "Ish… Nós dois". Os dois pararam de falar em seguida.

Boninho, diretor do programa, ainda não se pronunciou sobre o assunto.