'Bebezão', foragido do Pará é preso ao ser flagrado traficando em Manaus

Manaus/AM - Sivaldo Ramos dos Santos, 46, conhecido como “Bebezão”, foi preso nessa segunda-feira (3), em uma casa localizada na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus. O homem era foragido do estado do Pará e estava comercializando drogas em Manaus.

O delegado Ricardo Cunha conta que encontrou Bebezão após denúncias de que ele estaria usando o imóvel como ponto de venda de entorpecentes. Uma equipe foi ao local averiguar a situação e descobriu que ele tinha um mandado de prisão em aberto em Santarém por tráfico.

A equipe fez uma busca na casa do homem e encontrou várias porções de cocaína na casa, além de dinheiro das vendas. Ele foi autuado outra vez pelo mesmo crime e permanece preso no aguardo de uma decisão da Justiça.