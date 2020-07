Homem que usou 'teresa' para fugir de cadeia é capturado no Amazonas

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Manaus/AM - Francisco Marques das Chagas, 28, o “Pam Pam”, foi preso na manhã desta segunda-feira (13),por policiais da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga. Ele estava foragido da carceragem da DIP, onde cumpria pena pelo crime de furto qualificado.

De acordo com a delegada Samara Fernandes, titular da 32ª DIP, a fuga se deu em maio deste ano. Na ocasião, o homem quebrou a grade de ventilação da carceragem, amarrou uma corda de lençol (Teresa) e se evadiu do lugar.

Conforme a delegada, na noite de sábado (11), um comparsa de “Pam Pam” foi detido e encaminhado à unidade policial por uma guarnição da Polícia Militar, após ter se envolvido em briga com o padrasto. Durante os procedimentos cabíveis, realizados no domingo (12), na delegacia, o indivíduo foi questionado sobre o paradeiro de “Pam Pam”, momento em que informou que o homem estaria escondido na casa de sua companheira, localizada no bairro São Geraldo, naquele município.

“Assim que nós recebemos a informação sobre a localização de Francisco, os investigadores da 32ª DIP foram ao endereço delatado, onde sondaram e constataram que o infrator estava no lugar. Na manhã desta segunda-feira, com o apoio de policiais militares, o homem foi surpreendido pelas equipes policiais. Ele chegou a se esconder debaixo da cama, mas foi capturado e levado à delegacia”, mencionou Fernandes.

Procedimentos – Francisco Marques continuará cumprindo pena pelo crime de furto qualificado, na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.