Foragido é recapturado após ameaçar matar esposa a terçadadas em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso na manhã dessa segunda-feira (8), ao tentar matar a esposa com golpes de terçados no Conjunto Cidadão XII, no bairro Monte da Oliveiras, na Zona Norte.

A detenção ocorreu por volta da 6g40, quando a vítima acionou a polícia afirmando que o companheiro estava descontrolado dentro de casa ameaçando lhe assassinar com o terçado.

Uma equipe da 15ª Cicom foi ao endereço e prendeu o suspeito em flagrante. Os policiais ainda descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto e era procurado pela Justiça.