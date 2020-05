Com dois astronautas a bordo, nave da SpaceX chega à Estação Espacial Internacional

Fidelidade e filhos durante o confinamento

O lançamento do foguete Dragon Crew e a chegada dela a Estação Espacial Internacional foi concluída com sucesso na manhã desse domingo (31). O atracamento da nave ocorreu às 11h16 (horário de Brasília), e entrou para a história.

Isso porque é essa é a primeira vez que a nave de uma empresa particular vai para o espaço. A aposta alta da SpaceX deu certo e como o próprio dono, Elon Musk disse, a experiência reacendeu o sonho de que pessoas comuns possam um dia conhecer o espaço.

Até agora, apenas astronautas foram para lá, inclusive os dois ocupantes da Dragon, Douglas Hurley e Robert Behnken, que trabalham na Nasa há 20 anos e já são veteranos nesse tipo de missão.

O projeto do lançamento do foguete começou ainda no governo de Barack Obam, mas só foi finalizado no governo atual de Donald Trump.

A Dragon Crew é a primeira a decolar com pessoas nos últimos nove anos nos Estados Unidos e o resultado foi bastante comemorado por lá.