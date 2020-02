Homem detido por usar notas falsas, paga fiança com elas e é preso novamente

Um homem de 23 anos foi preso na última quarta-feira (19), em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, suspeito de ter pago fiança com notas falsas.

Ele havia sido preso em flagrante justamente por usar cédulas falsificadas para comprar alguns produtos no interior de um parque aquático da cidade.



Diante disso, foi encaminhado para audiência de custódia, ocasião em que pagou o valor da fiança arbitrado pelo Judiciário.



Quando o chefe de cartório foi depositar os valores em conta judicial, foi alertado pela atendente da lotérica que as notas eram falsas.



Com isso, foi decretada a prisão preventiva do investigado. O Setor de Investigação Criminal (SIC) realizou a operação para localizar e prender o homem. Ele está à disposição do Judiciário.