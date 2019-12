Após derrota para o Liverpool, Flamengo retorna para o Rio e torcida organiza homenagem

O Flamengo jogou bravamente, mas não conseguiu bater o Liverpool e trazer o título de melhor do mundo para casa. Mesmo assim, os jogadores foram ovacionados pela torcida, pelo feito histórico de chegar a final após 37 anos e viver a melhor temporada do clube dos últimos tempos.

Nessa madrugada, a equipe rubro-negra deixou o hotel onde estava hospedada em Doha e já embarcou rumo ao Rio de Janeiro, eles devem chegar apenas a noite, por volta de 20h30, horário local.

Ainda no Catar, o técnico Jorge Jesus falou sobre o resultado e apesar de não ter levantado a taça, foi só elogios para os jogadores. Entre as falas dele, Jesus destacou que não conseguiu dar o título de presente para a torcida, como queria, mas afirmou que tem certeza do orgulho da nação flamenguista pela garra e emprenho do time em campo contra uma rival à altura.

No Rio, a torcida de mobiliza para receber os jogadores e a equipe técnica, todos fazem questão de homenagear os guerreiros.