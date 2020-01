Três mitos sobre o whey protein; Veja quais

Os benefícios do whey protein, a proteína queridinha dos praticantes de exercícios físicos, vão muito além do aumento dos níveis de massa muscular. Ela também traz vantagens para os ossos, as cartilagens e o sangue.

De acordo com o site UOL, a proteína em pó é segura, mas o uso deve ser moderado e aconselhado por um especialista. Confira três mitos sobre o suplemento whey

1. Maior quantidade de whey, mais aumento de massa

Mito. A ingestão de proteína whey de forma adequada estimula a síntese muscular proteica na construção de nova massa muscular, mas o nosso organismo tem uma capacidade limitada de absorção de proteína.

2. Intolerantes à lactose não podem tomar

Mito. Há vários tipos de whey. A opção concentrada não é adequada a quem tenha intolerância à lactose, contudo, a whey isolada e a hidrolisada passam por processos de produção que lhes retiram a grande parte da lactose presente.

3. A whey só pode ser tomada depois do treino

Mito. A whey é uma proteína de absorção rápida e pode ser tomada em vários momentos do dia. Procure sempre aconselhamento de um especialista.