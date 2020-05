Vídeo mostra miss entrando em carro do ex-namorado horas antes de morrer

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

Imagens mostram Miss Amazonas entrando no carro do namorado antes de ser morta #VejaVídeo pic.twitter.com/p2bwuex4xb — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) May 14, 2020

Manaus/AM - Imagens de câmeras de segurança que foram divulgadas nesta quinta-feira (14) mostram o momento em que a miss Manicoré Kimberly Mota, entra no carro do ex-namorado Rafael Fernandez, cerca de 24h antes de ser achada morta no apartamento do suspeito em Manaus.

Nas imagens, Kimberly sai com uma bolsa pendurada no ombro, de dentro de uma casa, se despede de uma pessoa e não foi mais vista desde então até ser encontrada sem vida no apartamento de Rafael.

As imagens terminam com o carro de Rafael saindo de ré pela rua. Ele é o principal suspeito do crime e segue foragido.