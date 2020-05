Suspeito de matar finalista do Miss Amazonas é preso em Boa Vista, diz família de vítima

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Manaus/AM - Rafael Fernandez Rodrigues, de 31 anos, foi preso no início da madrugada desta quarta-feira (13) na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Ele é suspeito de ter matado a facadas Kimberly Mota, no apartamento em que ele morava, no Centro de Manaus.

A informação foi confirmada por familiares da vítima, que disseram ainda, que Rafael será encaminhado para Manaus onde irá prestar esclarecimentos sobre o crime.

Mais informações podem ser repassadas na manhã de hoje na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).