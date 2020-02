Sem aceitar o fim do relacionamento homem mata filho a tiros e comete suicídio

Um menino de sete anos foi encontrado morto ao lado do pai, de 38 anos, em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Conforme o delegado André Roese, responsável pela investigação, a suspeita é que Márcio Campos tenha matado o filho, Marcelo Campos, e depois tirado a própria vida. "Não há indício de participação de uma terceira pessoa. Preliminarmente, tudo indica que tenha ocorrido um homicídio seguido de suicídio", salienta o delegado.

Segundo o UOL, pai e filho foram encontrados lado a lado na cama em um dos quartos da residência. Um revólver calibre 38, com numeração raspada, foi localizado na casa e encaminhado para análise da perícia.

Márcio tinha acabado de se separar da mulher. Desde outubro, eles não estavam morando mais juntos e, na última sexta-feira, assinaram os papéis do divórcio. Conforme o delegado, o menino ficava alguns dias com o pai e outros com a mãe, em um rodízio de guarda compartilhada.

Marcelo chegou à casa do pai às 19h30 de terça-feira e teria que estar na casa da mãe na noite do dia seguinte. Sem informações do filho, a mulher pediu para uma sobrinha ir até à residência e ela acabou encontrando os dois mortos. A residência não apresentava sinais de arrombamento.

Ao saber do crime, a mãe entrou em estado de choque e precisou ser levada para hospital local, onde recebeu atendimento. Ela já está em casa sob medicação.

Segundo o delegado, ela ainda não foi ouvida em respeito ao luto. O homem não tinha antecedentes criminais e, segundo informou a família à polícia, teria apagado as redes sociais. Não se sabe como ele obteve o revólver.