Polícia revela detalhes de como filho matou a mãe em Manaus

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - A polícia prendeu na manhã desta terça-feira (9), Leonardo Freitas Natividade, suspeito de matar com três facadas no pescoço a própria mãe Marcelina Natividade, de 60 anos. O crime ocorreu na madrugada desta terça dentro da residência onde moravam, na travessa Boa Esperança, no bairro do Crespo, em Manaus.

De acordo com a delegada Zandra Ribeiro, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequetros (DEHS), Leonardo também é suspeito de amarrar o irmão enquanto matava a mãe.

"O irmão dele ficou amarrado por 4h e depois que conseguiu se livrar das cordas, fugiu e avisou outros familiares. O corpo da idosa foi encontrado por parentes. O Leonardo fugiu levado R$ 450 que era da vítima ", disse.

Segundo Zandra, com o dinheiro da mãe, Leonardo teria comprado drogas e só foi preso horas depois, ao voltar para as proximidades da casa onde morava com a vítima. "Ele estava sob efeito de entorpecente e não demonstrou arrependimento", destacou.

Leonardo foi preso e levado para a especializada. Ele deve ser encaminhado para audiência de custódia.