Filho mata pai a facadas e deixa mãe gravemente ferida durante confusão em Manaus

Manaus/AM - Andrei dos Santos Queiroz, 21, foi preso na manhã dessa quinta-feira (21), suspeito de matar o próprio pai a facadas e ferir gravemente a mãe dentro da casa da família no bairro de Petropólis, na Zona Sul.

O crime ocorreu por volta das 5h, na rua Gilberto Mestrinho, no imóvel onde também estava a irmã do acusado, de apenas 5 anos. Em depoimento à polícia, Andrei contou que na ocasião estava tentando defender a mãe que estava sendo agredida pelo esposo embriagado.

O jovem detalhou que o homem estava bebendo desde a tarde de ontem (20), e nessa madrugada iniciou uma briga com a mulher, momento em que partiu para cima dela e começou a agredi-la.

Revoltado com a cena que se repetia frequentemente, Andrei tentou interferir, mas o pai o acertou pegou uma barra de ferro e o golpeou.

Descontrolado, o rapaz foi até a cozinha e retornou com uma faca. Pai e filho se atacaram e Queiroz acabou desferindo vários golpes no tórax, abdômen e ombros do homem que acabou morrendo ali mesmo.

Enquanto ele desferia os golpes, a mãe desesperada tentou impedir a tragédia, mas acabou sendo golpeada. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital 28 de Agosto em estado grave.

Vizinhos chamaram a polícia e o jovem foi preso na cena do crime. Ele alega que cometeu o crime na tentativa de defender a mãe e a si mesmo e justifica que não aguentava mais ver o pai espancar a família todas as vezes em que bebia.

Andrei foi levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a irmã foi entregue a aos cuidados de um familiar. Moradores afirmaram que ele e a criança são muito apegados e que ele sempre estava com ela.